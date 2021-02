Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunile comunitare sunt vii in Irlanda de Nord din cauza noilor controale introduse in cadrul acordurilor comerciale post-Brexit, a declarat joi cel mai inalt responsabil al politiei din provincia britanica, relateaza AFP. Seful politiei din Irlanda de Nord, Simon Byrne, a declarat ca subordonatul…

- Boris Johnson acuza Uniunea Europeana ca pune sub semnul intrebarii Acordul de la Belfast și principiile procesului de pace din Irlanda de Nord, in contextul „razboiului vaccinurilor”, a mecanismului de control pe care blocul european vrea sa il impuna la granița și tensiunilor post-Brexit dintre cele…

- Premierul nord-irlandez, Arlene Foster, a indemnat sambata la inlocuirea acordului asupra Irlandei de Nord incheiat in cadrul Brexitului, pe care il considera "inaplicabil", dupa dezacorduri cu Uniunea Europeana (UE) cu privire la exportul de vaccinuri impotriva coronavirusului, noteaza AFP. "Protocolul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a transmis, in decursul zilei de astazi, un comunicat, prin care anunțat ca zborurilor catre și dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord s evor relua, in perioada urmatoare. Persoanele care se intorc in țara vor avea insa de respectat anumite…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele publicate de autoritatile britanice, in intervalul 29 - 31 decembrie 2020, teritoriul Regatului Unit…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, duminica, suspendarea zborurilor din si catre Marea Britanie si Irlanda de Nord, pentru o perioada de 14 zile, precum si introducerea celor doua tari pe lista statelor pentru care se instituie carantina asupra persoanelor care sosesc in…

- Camera inferioara a parlamentului britanic a adoptat luni seara controversatul proiect de lege care pune sub semnul intrebarii Tratatul Brexit, o masura de precautie pentru Londra, care in cursul dupa-amiezii se declarase dispusa sa renunte ulterior la clauzele care au declansat actuala criza din…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a anuntat luni revenirea, la inceputul lui decembrie, dupa patru saptamani de reintrare in lockdown, la o strategie locala impotriva noului coronavirus, insotita de un program masiv de depistare, relateaza AFP. Șeful guvernului de la Londra a avertizat ca restrictiile…