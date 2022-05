Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi lucratori postali protesteaza, sambata dimineata, in Piata Victoriei, nemultumiti ca salariul net lunar este sub 1.700 de lei pentru aproape 80% din intreg personalul. De asemenea, o alta nemultumire este legata de conditiile de lucru, multe unitati ale Postei Romane fiind cu igrasie, fara…

- Sute de oameni protesteaza in Piata Victoriei, in fata Guvernului, si cer abrogarea liberalizarii preturilor la energie si carburanti, dar si renegocierea PNRR. Protestul a inceput in aceasta dimineata in Piata Victoriei, iar numarul oamenilor care vor participa este de aproximativ 1.000, protestul…

- Aproximativ 200 de femei si copii din Ucraina protesteaza, sambata, la Constanta, fata de invazia armatei ruse in tara lor. Protestul a fost organizat sub denumirea de „Marșul mamelor” și va dura pana la ora 13. Femeile și copiii lor s-au adunat in fața Consulatului Rusiei din munciipiul Constanța,…

- Pachetul de masuri pentru populatie intitulat „Sprijin pentru Romania”, ce urmeaza sa fie prezentat, luni, de liderii coalitiei, cuprinde, printre altele, Programul „Family start” – garantarea unui credit in valoare de maxim 75.000 lei, in proportie de 80% de catre stat si Programul national „Student…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- Patronatul Industriei Asigurarilor din Romania (PIAR) si Federatia Sindicatelor din Asigurari si Banci atrag atentia asupra efectelor negative care vor fi generate de eventuala adoptare a proiectului de Hotarare de Guvern care vizeaza o plafonare pe termen de 6 luni a tarifelor asigurarilor RCA. Organizatiile…

- Marilena Nedelcu In ultimii ani, din cauza occidentalizarii stilului de viața, tot mai mulți romani sufera de boli inflamatorii cronice intestinale, despre care specialiștii spun ca reprezinta o patologie greu de tratat. Insa, tot specialiștii arata ca, din fericire, astazi exista tratamente inovatoare…