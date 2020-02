Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca era "o chestie de zile" pana la aparitia unui caz de infectare cu coronavirus in Romania, "tinand cont ca a doua patrie a romanilor a devenit Italia".

- Romania finalizeaza procedurile de achiziție a echipamentelor și substantelor de prevenire a infectarii cu coronavirus abia in prima saptamana a lunii martie, potrivit unui anunț al ministrului interimar Florin Cițu. "Calendarul, asa cum arata acum, ar trebui ca toata procedura sa fie incheiata in prima…

- Romania finalizeaza procedurile de achiziție a echipamentelor și substantelor de prevenire a infectarii cu coronavirus abia in prima saptamana a lunii martie, potrivit unui anunț al ministrului interimar Florin Cițu.

- O femeie de 56 de ani din Deva suspecta de coronavirus, dupa ce a calatorit 7 zile in Thailanda si s-a intors in tara in data de 13 februarie, e internata la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes" din Timisoara. Femeia s-a prezentat la UPU Deva cu sindrom febril…

- In timp ce Comisia Europeana a activat procedura de infringement pentru Romania din cauza taierilor ilegale de paduri „De astazi, Comisia Europeana a activat procedura de infringement pentru Romania din cauza taierilor ilegale de paduri, acordandu-i tarii noastre un termen de o luna pentru a lua masurile…

- O femeie cu suspiciunea de coronavirus este transferata de urgența de la Suceava la Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș". Pacienta a fost in Kunming, China. A venit cu avionul de la Londra, la Suceava, in data de 1 februarie, iar pe data de 2 februarie a inceput sa aiba primele…

- Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de...

- Pacientul intors din China a fost testat la Institutul Matei Balș din Capitala si nu are coronavirus Barbatul intors din China in Romania nu a fost infectat cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații. Investigațiile efectuate pacientului care a fost transferat ieri de la Spitalul Județean de Urgența…