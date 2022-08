Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța reintroducerea gramaticii in noile planuri cadru de la liceu, care trebuie sa intre in vigoare din septembrie 2023. Astfel, primii elevi care vor face gramatica inclusiv la liceu sunt cei care in toamna aceasta intra in clasa a VII-a. Fii la curent…

- Candidații care au susținut luni proba scrisa la Limba romana au avut de rezolvat varianta 6 la examenul național de Bacalaureat 2022, informeaza Digi24. Subiectele au fost adaptate profilului, cu cerințe diferite pentru profilurile teoretice/vocaționale fața de cele umaniste. Fii la curent…

- Deputatii AUR nu vor vota motiunea simpla a USR impotriva ministrului Educatiei pentru ca "este o bataie de joc", a anuntat, luni, in plen, presedintele AUR, deputatul George Simion, sustinand ca si Sorin Cimpeanu se face vinovat ca nu a facut nimic pentru invatamantul dual si profesional si a continuat…

- Camera Deputatilor dezbate, luni, motiunea simpla depusa de USR impotriva ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, urmand ca votul final sa fie dat in sedinta de miercuri. Aceasta moțiune este dezbatuta chiar in ziua in care incepe examenul de Bacalaureat, cu proba la Limba și Literatura Romana. Fii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, joi, despre aparitia subiectelor la romana inainte de a deveni publice ca exista deja o ancheta a Parchetului si o ancheta disciplinara a Inspectoratului judetean Suceava, care a aratat ca o persoana din comisia de organizare a examenului este cel care…

- Subiectele la proba de Limba și literatura romana de la Evaluarea Naționala, desfașurata marți, au fost accesibile, dar nu atat de simple pe cat acuza unii, susține Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „Ma bucur ca subiectele au fost considerate accesibile, deși nu sunt atat de simple pe cat acuza…

- Examenul de Evaluare Nationala, sesiunea 14-30 iunie 2022, incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, la care sunt asteptati peste 155.000 de absolventi ai clasei a VIII care s-au inscris pentru sustinerea examenului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sorin Cimpeanu a reușit sa redeschida Baza Sportiva Cireșarii, dupa ce Universitatea de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București, condusa de rectorul Razvan Ionuț Teodorescu, s-a implicat decisiv și a reamenajat-o gratuit pentru copiii din Sectorul 1, fara implicarea autoritaților…