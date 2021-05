Stiri pe aceeasi tema

- O noua tranșa de vaccin de la Pfizer/BioNTech ajunge azi in țara Foto: facebook.com/ROVaccinare. RADOR - O noua tranșa de vaccin de la Pfizer/BioNTech de aproape 700.000 de doze soseste astazi în România. Serul va fi livrat pe cale aeriana și va ajunge pe aeroporturile…

- Zeci de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si in sapte judete, in doua dosare de evaziune fiscala, in care sunt vizate cinci grupari cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule rulate. Prejudiciul adus statului este de aproximativ 20 de milioane de euro. Polițiști din…

- Magazinul online de sisteme de securitate Atu Tech iși propune ca in 2021 sa inregistreze o creștere a vanzarilor de 20%, dupa un an 2020 in care acestea s-au situat la 12 milioane de euro. Sorin Felea, director Atu Tech, a vorbit in cadrul emisiunii eCommerce Monday, organizata de wall-street.ro,…

- Posta Romana vrea sa construiasca și sa doteze, cu 22 de milioane de euro, doua centre logistice strategice ale companiei in București și Cluj-Napoca.Compania a depus in SICAP procedura de consultare publica pentru proiectarea, constructia si dotarea celor doua centre logistice. „Procedura internationala…

- Ministerul Sanatații informeaza intr-un comunicat ca, pana vineri, au fost distribuite catre direcțiile de sanatate publica județene și a municipiului București un total de peste 1,15 milioane de teste rapide antigen SARS-CoV-2. Dintre acestea, peste 66% au fost distribuite in cabinetele medicale școlare…

- Opt obiective culturale majore din tara vor fi reabilitate sau construite in urmatorii sase ani, anunta deputatul PNL Alexandru Muraru, printre acestea figurand Opera Romana din Iasi, Muzeul National de Istorie din Bucuresti si Teatrul National "Lucian Blaga" din Cluj-Napoca, informeaza News.ro.…

- Companiile din Cluj-Napoca cheltuiesc, in medie, pana la 15%-30% din bugetele lor pentru outsourcing de servicii și lucreaza, de obicei, cu peste 50 de furnizori anual de la care contracteaza pana la 80 de tipuri diferite de servicii pentru operațiuni de zi cu zi. Datele provin din concluziile unui…

