- Posibil asasinat cu bomba, la Arad. In acesta dimineața, un influent om de afaceri din Arad a murit ars de viu dupa ce bolidul sau a explodat in parcarea unui supermarket. Pe numele sau Ioan Crișan, afaceristul, in varsta de 66 ani, avea o ferma piscicola. Anchetatorii cerceteaza un posibil asasinat.…

- O mașina a explodat la Arad sambata dimineața și se vorbește despre varianta unui asasinat. Procurorii au intervenit imediat in acest caz. Anchetatorii din cazul mașinii arse de la Arad au suspiciuni ca ar fi fost pusa o bomba in autoturism. Potrivit unor surse citate de Antena 3 , se merge pe varianta…

- O echipa a Serviciului Roman de Informații este implicata in cercetarea cazului de la Arad, unde Mercedesul omului de afaceri Ioan Crișan a explodat cand acesta a incercat sa paraseasca parcarea unui supermarket. Lor li se alatura și specialiști din cadrul poliției, trimiși de la București. „Conducerea…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. O femeie a marturisit ca a vazut un barbat care ar fi umblat la mașina afaceristului, inainte ca acesta sa se urce in ea, spunand…

- Barbatul care a ars de viu in propria mașina, in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri din județ.Accidentul a avut loc dupa ce mașina a luat foc.Potrivit martorilor oculari citați de newsalert.ro, victima este Ioan Crișan, fost socru al deputatului liberal Sergiu Bilcea.Victima…

- Un tanar de 35 de ani s-ar fi aruncat in gol de la etajul al treilea al unui bloc din Calea Vitan. Medicii nu l-au putut salva. Anchetatorii iau in calcul varianta ca barbatul s-ar fi sinucis. Tanarul s-a aruncat de la etajul unui bloc din Calea Vitan din Bucuresti, vineri, in jurul orei 11.00, […]…

- Miercuri, 10 martie 2021, a murit profesorul Emil Molcuț, profesor titular al Facultații de Drept din cadrul Universitatii „Titu Maiorescu”, autor a numeroase carti si materiale de studii, in special de Drept roman si Istoria statului si dreptului roman, anunta juridice.ro. Profesor univ.…

- O fata de doar 17 ani, din București, a murit din cauza Covid-19. Ea avea și alte comorbiditați grave. Pana astazi, 20.854 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. Citește și: Alexandru Rafila: In sectiile ATI se simte din nou aglomeratia / Se poate sa ajungem…