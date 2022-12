Portul Odesa își reia activitatea după ce reţeaua energetică a fost grav afectată Operatiunile au fost reluate in portul ucrainean Odesa de la Marea Neagra, dupa ce Rusia a folosit drone de fabricatie iraniana pentru a lovi instalatiile energetice din oras, transmite BBC. Portul din sudul tarii a fost inchis dupa ce loviturile de sambata au lasat fara energie electrica 1,5 milioane de persoane si toata infrastructura necritica, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

