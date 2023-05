Portul Constanța: iată cine controlează ieșirea comercială a României la Marea Neagră Mai puțin de 20 de firme private dețin contracte de chirie pe zeci de ani pentru danele din Portul Constanța. Proprietarii unora dintre ele se ascund in spatele unor paienjenișuri de offshore-uri și oameni-paravan. Situația nu este noua, insa ultimele luni au pus reflectorul pe nevoia de a face curat in Port, obiectiv strategic național, economic și militar. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- O mina marina a fost descoperita de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in urma unei informații venite de la o nava comerciala, la 7 mile marine est de localitatea Sulina. „In data de 15.05.2023, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au fost sesizați de catre o nava comerciala…

- Cum renuntam la carbune fara sa punem in pericol securitatea aprovizionarii cu energie? Suntem pregatiti pentru gazele din Marea Neagra? Cum asiguram o tranzitie justa din punct de vedere social catre o energie cu emisii reduse de carbon si ce bani avem la dispozitie pentru asta? La toate aceste intrebari…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, susține ca Portul Constanța poate deveni un hub cheie pentru transportul de marfuri din Asia catre UE, precum și pentru exporturile europene catre Marea Neagra și bazinul Caspic.

- Rusia isi diminueaza intensitatea atacurilor din sudul Ucrainei, fortele ucrainene distrugand o parte substantiala a depozitelor si a stocurilor sale de munitii din zona, a declarat marti, la televiziunea nationala, purtatoarea de cuvant a Comandamentului Operational Sud ucrainean, Natalia Humeniuk,…

- Trei pescadoare bulgaresti au fost prinse in timp ce pescuiau ilegal in zona economica exclusiva a Romaniei in Marea Neagra, iar la bordul acestora autoritatile au gasit calcan si rechin. Navale si cei zece membri de echipaj au ajuns in Portul Constanta pentru continuarea cercetarilor.Garda de Coasta…

- Situația de la conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, cu un șef de drept, promovat in funcție prin concurs, și unul de fapt, care conduce instituția ca imputernicit, a fost oarecum clarificata teoretic de ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. Intrebat, marți, la Siret, in ...

- Nava Seamark s-a scufundat in Marea Neagra, langa coasta regiunii Krasnodar, informeaza TASS. Evenimentul a avut loc pe 21 februarie, insa doar acum au ieșit la iveala informațiile despre eveniment. La bord se aflau 11 personae, toți cetațeni ruși. O persoana a murit, iar restul de zece persoane…

- Dupa mulți ani in care n-a mai vorbit nimeni de mega-proiectul energetic AGRI, Romania și Georgia il repun in discuție. Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, și ambasadorul Georgiei la București, Tamar Beruchashvili, au readus in discuție promovarea proiectului…