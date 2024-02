"In cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfașurata astazi, 09.02.2024, dl Vizan Florin și-a prezentat demisia din funcția de director general, in locul dansului Consiliul de Administrație numindu-l pe dl Teodorescu Mihai, ce ocupa pana in prezent funcția de Director Executiv in cadrul CN APM SA Constanța", a anunțat Ministerul Transporturilor.In cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație a aprobat revocarea Directorului Financiar, respectiv a Danielei Șerban, și totodata numirea ca Director Financiar a Mariei Mergiu, care ocupa pana in prezent funcția de Șef Departament Financiar-Contabil.Florin…