- Goalkeeperul Ionuț Radu, 21 de ani, de la Genoa, a facut senzație in poarta Romaniei U21 in victoria vitala din Portugalia, 2-1, care ii duce pe tricolorii mici tot mai aproape de EURO 2019 din Italia. Radu a avut numeroase parade extraordinare, totul culminand cu penalty-ul aparat lui Carvalho in prelungiri!…

- In cadrul preliminariilor EURO 2019 (turneul final se desfașoara in Italia), Romania U21 s-a impus (la Pacos de Ferreira) cu 2-1, in dauna echipei similare a Portugaliei. Reușitele le-au aparținut lui Cicaldau (minutul 52) și Ivan (minutul 59), respectiv Carvalho (minutul 84). La ultima faza a meciului, Portugalia…

