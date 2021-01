Raed Arafat-mesaj, de Anul Nou, adresat romanilor

Aproape de trecerea in noul an dr. Raed Arafat, seful DSU, a postat pe pagina sa de Facebook urmatorul mesaj: "Anul 2020 a fost anul provocarilor; un an fara precedent in istoria recenta, care ne va marca viata mult timp inainte.Un an care ne a aratat cat de uniti ar trebui sa fim, si cat de greu este… [citeste mai departe]