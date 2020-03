Portugalia a declarat STARE DE ALERTĂ, deşi are doar 78 de cazuri…

Decizia a fost luata de ministrii sanatatii si internelor si se aplica pe tot teritoriul Portugaliei, a anuntat cabinetul socialist de la Lisabona dupa o sedinta care s-a prelungit pana joi noaptea, informeaza agerpres.ro.

Pana acum, starea de urgenta a mai fost declarata in Portugalia in special pentru stingerea incendiilor de vegetatie sau pentru evitarea penuriei de carburanti in timpul unei greve a soferilor de cisterne auto.

Ucraina isi inchide granitele din cauza coronavirusului

Guvernul portughez a luat deja circa 30 de masuri impotriva epidemiei de COVID-19, printre…