- Un celebru portret al actritei Marilyn Monroe, realizat de artistul american Andy Warhol, a fost vandut la o licitatie din New York cu 195 de milioane de dolari. "Shot Sage Blue Marilyn" a atins recordul de cel mai scump tablou vandut la licitatie.

- O sculptura din marmura de Antonio Canova redescoperita, ce o infatiseaza pe Maria Magdalena, ar putea fi vanduta la licitatie in iulie cu pana la 10 milioane de dolari, anunta Reuters.