Stiri pe aceeasi tema

- Conform secretarului de stat în Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, în acest moment platforma de pe care se poate descarca certificatul verde digital „funcționeaza bine, iar documentul se emite în doar câteva minute”. …

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a explicat, miercuri, intr-un comunicat de presa, care sunt pașii necesari pentru obținerea certificatului digital UE privind Covid-19. Portalul web de pe care cetatenii romani sau straini isi pot descarca documentele este pregatit pentru lansarea din data…

- Pregatirile in acest sens au intrat in linie dreapta iar primele documente de acest gen vor putea fi eliberate incepand de joi, 1 iulie. Data de 1 iulie este data de la care romanii, dar și ceilalți cetațeni ai statelor din Uniunea Europeana care nu au implementat inca acest instrument, iși vor putea…

- Comitetul Congresului Republican Național (NRCC) va incepe sa accepte donații in criptomonede, relateaza reuters.com. Organizația a declarat ca a fost primul comitet național de partid care a primit contribuții in criptomonede precum Bitcoin, despre care a spus ca ii va ajuta sa sprijine candidații…

- Over 92% of Romanians in urban areas say they use a digital device daily for work or personal purposes, and 44.4% of those who do not use the Internet at work say that lack of digital knowledge has affected their professional life, according to a study conducted by the Tech Academy online learning…

- Compania canadiana Daymak a prezentat un prototip revolutionar. Spiritus, masina care produce bani in timp ce sta in parcare. Masina este deocamdata un prototip, dar canadienii spera sa lanseze primul model in 2023. Articolul VIDEO – Prima masina care produce bani in timp ce sta parcata: umple portofelul…

- Parlamentul European a aprobat, miercuri, definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Documentul se va aplica de la 1 iulie 2021 pentru o perioada de 12 luni. Plenul PE a aprobat noile reglementari referitoare la certificatul COVID…

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, a afirmat, joi, ca Romania este in grafic cu tot ce trebuia sa faca pentru implementarea certificatului digital european privind COVID, document care va facilita calatoriile inre state, pentru a limita timpul de asteptare la punctele vamale. ”Certificatul…