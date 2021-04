Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul Portico Investments Romania a finalizat vanzarea a sase cladiri de retail din portofoliu catre Praktiker Real Estate si Lidl Romania, in doua tranzactii care cumuleaza peste 8,5 milioane euro, a anuntat luni compania de consultanta Colliers care a consiliat dezvoltatorul. Portofoliul…

- Judetul Timis a ajuns la o rata de infectare de 5,24, in usoara crestere fata de ziua precedenta, cand inregistra o incidenta de 5,22. Capitala numara cu peste 350 de cazuri mai putine decat joi, 11 martie, insa ramane pe primul loc la numarul de noi imbolnaviri. Romania a raportat peste 5.000 de cazuri…

- 32 de județe sunt in „zona verde” de COVID-19, cu o rata de infectare sub 1,5, potrivit datelor publicate luni de Grupul de Comunicare Strategica. Timiș ramane singurul pe roșu. Are o incidența cumulata a cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile de 3,71.Este in creștere ușoara fața de ziua…

- Miercuri începe distribuirea vaccinului Moderna în centrele de vaccinare din țara. Mâine, 4 februarie, oamenii vor primi și acest ser. Vaccinurile au fost preluate în aceasta dimineața de la Centrul Național de Depozitare din Capitala.…

