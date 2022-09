Porți deschise în subunitățile de pompieri mureșene Toate subunitațile din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș iși deschid luni, 12 septembrie, porțile pentru publicul larg. "In intervalul orar 9.00 – 14.00, va așteptam la activitațile din cadrul subunitaților, precum prezentarea tehnicii de intervenție, sesiune de informare preventiva și activitați educative in domeniul situațiilor de urgența"... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Source



