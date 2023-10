Stiri pe aceeasi tema

- LPS Sebeș, in deplasarea de la Bistrița: remiza la Under 17, eșec drastic la Under 19 In etapa a 7-a a competițiilor juvenile organizate de FRF, LPS Sebeș a avut o dubla externa cu ACS Transilvania Bistrița, reușind o remiza la Under 17 și pierzand drastic la Under 19. Duminica, 8 octombrie, este duelul…

- Poli Iași a bifat al treilea meci consecutiv fara infrangere in Liga 1, a adunat trei victorii in 10 etape doar pe teren advers. Un jucator eligibil U21, extrema Andrei Gheorghița, s-a remarcat in ultimele meciuri Poli Iași a bifat al 3-lea meci fara eșec de la revenirea in Liga 1, a adunat doua victorii…

- LPS Sebeș, una calda și alta rece in etapa intermediara In “Arini” in runda intermediara, LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș a avut o dubla cu LPS Tg. Mureș in cadrul Seriei 9 a competițiilor juvenile organziate de FRF, rezultatele fiind un eșec la Under 19 și un succes la Under 17. Etapa a 5-a, sambata, 23…

- LPS Sebeș, primele succese in competițiile juvenile | Portarul Groza, gol din degajare la Under 19! LPS “Florin Fleșeriu” s-a impus in dubla externa din etapa a 3-a a Seriei 9, reușind primele succese ale toamnei. In Mureș s-a remarcat portarul Groza, care la categoria superioara de varsta, a reușit…

- Selecționata Romaniei U20 intalnește astazi, de la ora 19:30, echipa similara a Portugaliei, la Santarem, in cel de-al doilea meci din turneul amical U20 Elite League. Partida este transmisa la TV de Digi Sport 2. In primul meci, Romania a invins Cehia, 2-0. Dupa victoria cu Cehia, 2-0, urmatorul meci…

- Echipa de baschet a clubului Gladius Lucky Dragons Tg.Mureș, formata din jucatori sub 16 ani, a cucerit trofeul pus in joc la SLF Summer League, turneu gazduit de municipiul Tg.Mureș. In finala, cei de la Gladius Lucky Dragons s-au impus in fața celor de la Dan Dacian București. Podiumul la Under 16…

- Ana Bogdan a castigat duminica, 23 iulie, turneul de tenis BCR Iasi Open, dupa ce a invins-o in ultimul act al competiției pe conationala Irina Begu, principala favorita, in doua seturi, cu scorul de 6-2, 6-3, informeaza Agerpres.Ana Bogdan (30 ani, locul 49 WTA) era a doua favorita pe tabloul principal…

- Farul Constanța a reușit o victorie la limita, scor 1-0 impotriva lui Sheriff Tiraspol, in turul intai preliminar al Champions League, iar managerul Gica Hagi a tras concluziile la finalul partidei.