Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au loc ultimele meciuri din faza grupelor Ligii Națiunilor. Portugalia și Spania lupta in meci direct, de la ora 21:45, pentru ultimul loc in semifinalele competiției. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. In semifinalele Ligii Națiunilor s-au calificat…

- Trei copii cu varstele de 9, 10 și, respectiv, 11 ani au amenințat cu un cuțit alți trei minori de 7 și 9 ani, apoi le-au cerut bani celor mai mici. Incidentul s-a produs in orașul Calarași.

- West Ham, viitoarea adversara a celor de la FCSB in grupele Conference League, va da piept astazi cu Chelsea Londra in etapa 6 a noului sezon de Premier League. Partida va incepe la ora 17:00, va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe PrimaSport 4 și DigiSport 1. ...

- Noul sezon de Premier League a inceput pe 5 august, atunci cand Arsenal s-a impus pe terenul celor de la Crystal Palace, scor 2-0. Meciurile lui Manchester United, Chelsea, Manchester City și Liverpool e posibil sa fie reprogramate Derby-ul dintre Manchester United și Chelsea este posibil sa fie reprogramat.…

- Manchester United și Liverpool se intalnesc in aceasta seara, de la ora 22:00, in derby-ul etapei #3 din Premier League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. „Diavolii”, aflați intr-o profunda criza de rezultate, cauta sa-și ia revanșa dupa…

- Liga Profesionista de Fotbal și televiziunile au anunțat astazi programul Etapei a 6-a din Superliga. In aceasta etapa se joaca și derby-ul local CS Mioveni – FC Argeș. Partida a fost programata prima a etapei și va avea loc vineri 19 august de la ora 18:00. Citește și Noutați in privința circulației…

- FCSB și FCU Craiova se intalnesc duminica, de la ora 22:30, in runda cu numarul 3 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. FCSB - FCU Craiova, live de la 22:30 Cele mai importante statistici Dunajska Streda - FCSB, prima manșa a turului…