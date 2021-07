Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul electronic One Stop Shop - OSS este pus la dispozitia contribuabililor pe portalul www.anaf.ro, a anuntat luni Agentia Nationala de Administrare Fiscala. "In vederea implementarii pachetului TVA privind comertul electronic, a devenit operational sistemul electronic One Stop Shop (Regimul…

- Sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA) este operațional, anunța ANAF, având în vedere ca a fost implementat pachetul TVA privind comerțul electronic.Conform fiscului, sistemul faciliteazã companiilor înregistrarea și declararea electronicã,…

- Consiliul Județean Brașov este deschizator de drumuri la nivel național nu doar in implementarea digitalizarii, ci și in asigurarea cadrului legislativ corespunzator indeplinirii acestui deziderat considerat prioritar atat de Uniunea Europeana, cat și de Guvernul Romaniei. In urma unei solicitari privind…

- „In fapt, inculpatul, in calitate de administrator de drept al unei societati comerciale, in perioada 21.12.2012 - 25.02.2013, a inregistrat in documentele justificative, in documentele de evidenta contabila (registrul jurnal si jurnalul pentru cumparari) si in declaratiile fiscale, achizitii fictive…

- Pentru indemnizațiile de pandemie, avocații datoreaza CAS de 25%. Anunțul a fost facut chiar de catre Casa de Asigurari a Avocaților din Romania, care spune ca in conformitate cu prevederile art. XIX alin. (4) din OUG 226/2020, pentru indemnizațiile primite in baza OUG 30/2020 (din perioada starii de…

- ​Agenția Naționala de Administrare Fiscala va extinde controalele pentru combaterea evaziunii fiscale din comerțul online, se arata în Programul de Convergența 2021-2024, adoptat de Guvern. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ANAF ne arata cum putem beneficia de facilitațile oferite de Spațiul Privat Virtual. Serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) consta in punerea la dispoziția persoanelor fizice a unui spațiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanțelor/ Agenției Naționale de Administrare Fiscala, prin intermediul…

- Agentia Nationala de Integritate a prezentat joi, 25 martie 2021, raportul sau de activitate pe anul precedent. Inspectorii de integritate au finalizat un numar de 1.143 de dosare și au aplicat 204 contravenții. Dintre cele 1.143 de dosare in 146 dintre ele au fost constatate urmatoarele: 93 cazuri de…