Porsche-ul Oanei Zăvoranu a ajuns la licitație de bunuri în urma executărilor silite! Falosul Porsche al Oanei Zavoranu, pe care il alinta ”Gandacel”, a fost scos la licitație in urma executarilor silite, prețul de pornire fiind 17.489 de euro. Procesul de licitare a avut loc chiar in parcarea de la Piața Obor. Datoriile divei care lauda o afacere de succes (o clinica medicala-n.r.), cu profit de milioane de euro, s-au inmulțit iar creditorii au cerut executarea silita a bunurilor sale. Conform cancan.ro, Porsche-ul a fost licitat este chiar mașina care a ajuns la vrajitoarele Vanessa și Melissa, in urma șantajul la care a fost supusa Oanei Zavoranu. Caz in urma caruia controversatele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a mai primit o lovitura, dupa ce magistrații i-au refuzat cererea in procesul cu azilul de batrani in care bunica sa și-a petrecut ultimii ani. Vedeta trebuie sa plateasca serviciile de care a beneficiat femeia, dar și cheltuieli de judecata.

- Pro TV a fost cel mai urmarit post de televiziune de la noi și in anul care s-a incheiat. Producțiile stației ocupa primele trei locuri in topul programelor pe 2022, medalia de bronz fiind caștigata de show-ul „Survivor Romania”. Finalul de 2022 aduce cu el și retrospectiva celor mai importante programe…

- Bebeto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf, a declarat in cadrul unui interviu pentru Playtech, faptul ca tatal sau nu l-a mai cautat dupa separarea de mama lui. Adolescentul spune ca antrenorul nu a mai dat niciun semn de viața.Bebeto, așa cum il știe toata lumea, a fost foarte afectat…

- Fostul administrator al clinicii Oanei Zavoranu a vorbit despre datoriile pe care vedeta le are, dar și de falimentul clinicii. Horia Vladescu este in proces cu Oana Zavoranu și susține ca vedeta nu și-a platit datoriile, iar ele ar ajunge in total la 1 milion de euro. Iata declarațiile facute de Horia…

- Pavel Bartoș (47 de ani) și Smiley (39 de ani) reprezinta unul dintre cele mai iubite cupluri de prezentatori din Romania. Aflați la un eveniment important in cinematografie, anume lansarea trailerului ”Ramon”, unde Bartoș joaca rolul principal, actorul a povestit pentru Click! o intamplare care l-a…

- In ultima perioada, Oana Zavoranu a atras atenția tuturor cu mesajele postate pe contul de socializare, in care a facut destainuiri neașteptate din familia ei. Mai mult, aceasta a recunoscut recent ca trece printr-o perioada foarte grea.Oana are o situație materiala buna, insa ca a avut parte și de…

- Neti Sandu, in varsta de 63 de ani, este una dintre figurile emblematice de la PRO TV. De aproape trei decenii aduce in fiecare dimineața cele mai noi vești despre horoscop. Pentru Neti Sandu, echipa PRO TV a devenit, in timp, o adevarata familie, fiind atașata de toți colegii de breasla. Vedeta a vorbit…