Porcul de la țară – spălat, dezinfectat și înregistrat la primărie Porcii crescuți in gospodariile țaranești nu vor mai putea fi vanduți, iar carnea poate fi folosita doar pentru consumul familial. Un proiect de ordin al Autoritații Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor stabilește noile condiții de biosecuritate care vor trebui respectate atat de persoanele care cresc porci in gospodarie, cat și de catre exploatațiile […] Articolul Porcul de la țara – spalat, dezinfectat și inregistrat la primarie apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

