- Germania se confrunta cu mai multe probleme economice. Specialiștii nu vad cu ochi buni situația statului, in urma incetinirii producției. Cererea slaba de exporturi din China și criza energetica au facut posibile ca țara sa fie aproape de a doua recesiune a anului.

- Deși a aspirat la viața simpla și munca cinstita, atunci cand i s-a acordat azil, Hewa Rahimpur a ajuns liderul unei rețele de traficanți de persoane, cu legaturi din China pana in Europa. El a ajutat peste 10.000 de persoane sa intre in Marea Britanie.

- Piloții ucraineni de drone sunt ingrijorați de faptul ca hackerii din China le-ar putea bloca de la distanța dispozitivele artizanale pe care le-au asamblat folosind produse chinezești.In ultimele cateva luni, forțele ucrainene și-au extins utilizarea dronelor tactice improvizate care transporta…

- „Din pacate, Razvan, prietenul si fratele nostru, nu mai este printre noi. Din fericire, e intr-un loc mai bun, unde se poate odihni dupa anii de calatorii si miile de concerte. Dumnezeu sa te odihneasca Razvan, sa mangaie și sa intareasca familia!”, este mesajul postat de Proconsul pe Facebook. In…

- Scumpirile au loc peste tot in lume, in Franța litrul de benzina depașind pragul de 2 euro, generand aprinse nemulțumiri printre șoferi. In SUA, prețurile au crescut cu peste 30 de cenți in ultima luna, ajungand la 3,88 USD/galon, scrie hotnews.ro. Potrivit unui raport recent al Agenției Internaționale…

- Aproape doua treimi din plajele de pe litoralul romanesc sunt afectate de așa numiții „curenți rip”. Specialiștii atrag atenția ca este imposiibil sa inoți impotriva lor și ca nici macar inotatorii experimentați nu le-ar putea face fața.

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.In raportul sau pe luna august cu privire…