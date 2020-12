Popularitatea familiei regale din Olanda scade, după ce a ignorat repetat recomandările privind COVID-19 Popularitatea familiei regale olandeze este în scadere dupa ce aceasta a ignorat în mod repetat recomandarile guvernului privind limitarea pandemiei de COVID-19, arata un sondaj Ipsos publicat marti, scrie Agerpres, citând DPA.

Doar 47% din populatia Olandei s-a declarat foarte multumita de regele Willem-Alexander - cu 30% mai putin decât anul trecut, conform sondajului.

Populatia este nemultumita si de regina Maxima, cel mai popular membru al familiei regale, potrivit sondajelor, a carei apreciere în rândul publicului este si ea în scadere, doar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

