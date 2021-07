Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de fotbal a anuntat, miercuri, echipa primei etape din noul sezon al Ligii 1. Succesul Stiintei cu FC Arges nu a trecut neobservat. Printre remarcati se regasesc doi fotbalistii ai Universitatii Craiova, in speta fundasul Mihai Balasa si mijlocasul Gorge Cimpanu. Iata cum arata echipa…

- Cu Supercupa caștigata sambata, Universitatea Craiova are de 3 ori mai multe trofee cucerite decat clubul lui Gigi Becali. O comparație intre ce a insemnat FCSB in ultimii 6 ani, de cand a pierdut marca Steaua, și ultimii 6 ani in care a folosit brandul istoric e devastatoare: din numarul 1 in Romania…

- Fundasul formatiei Universitatea Craiova , Bogdan Vatajelu, s-a prezentat la Policlinica pentru Sportivi din Craiova in vederea obtinerii vizei medicale necesare pentru noul sezon. Acesta a afirmat ca sta foarte bine din punct de vedere fizic si a punctat ca a profitat din plin de vacanta avuta. „Nu…

- Dan Nistor (33 de ani) și Marius Constantin (36), doi dintre pilonii de baza ai Universitații Craiova, au oferit declarații dupa meciul pierdut cu FC Botoșani, scor 2-3. Cronica meciului Universitatea Craiova - FC Botoșani, AICI Mijlocașul Craiovei, autorul golului de 1-1, din penalty, spune ca echipa…