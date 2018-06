"Noi cei din #ProRomania ne vom lupta ca pana la 1 Ianuarie 2019 sa avem un nou Guvern ( sprijinit de PSD, Alde, ProRomania si alte partide) cu un Premier si ministri foarte competenti si perfect pregatiti sa reprezinte cu cinste Romania in fata intregii Europe si sa obtina cat mai mult pentru tara noastra in cele 6 luni in care avem Presedintia Consiliului UE! (...) O sa repet de cate ori va fi nevoie pana conving suficienti parlamentari : TREBUIE sa avem pana la 1 Ianuarie 2019 ( cand preluam Presedintia UE) un nou Premier si un guvern super profesionist, competent si respectat de toti cei…