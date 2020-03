Stiri pe aceeasi tema

- "Noi, cei din Pro Romania, nu facem intelegeri cu cei care au vandut si vand PSD-ul la bucata, pe vremea lui Dragnea, pe vremea lui Dancila si pe vremea lui Ciolacu. M-am gandit ca o sa aiba congresul sambata si se va face curatenie, un nou inceput, alti oameni. N-au facut nici congresul si cand o sa-l…

- Gabriela Firea a surprins duminica, la Convenția Naționala a Pro Romania, prin declarațiile mai mult decat prietenoase la adresa lui Victor Ponta, pe care l-a numit „cel mai performant” premier pe care l-a avut Romania. In urma cu doar cateva luni, tot Firea spunea despre Ponta ca "nu stie ce sa mai…

- "Spuneați ca imi place istoria... Domnul Orban nu este parlamentar acum. A fost in 2012. Știți cu semnatura cui? A mea! Astazi, le spunea PSD-iștilor: voi care sunteți facuți parlamentari cu pixul lui Dragnea. Și am vrut sa ma duc: domnule Orban, dumneavoastra sunteți din pixul meu parlamentar. Asta…

- Victor Ponta a anunțat, miercuri seara, la TVR 1, in emisiunea ”Romania9”, moderata de Ionuț Cristache, ca va face alianța cu PSD la alegerile locale, insa nu peste tot. Președintele Pro Romania a dat ca exemplu doua județe in care partidul sau nu va susține candidatul PSD.”Nu vom face alianța…

- Fostul presedinte Traian Basescu, actual europarlamentar PMP, afirma ca Guvernul Orban nu va pica, miercuri, la vot, in Parlament. "Victor Ponta și-a vandut voturile la toata lumea. In baza promisiunilor ca va vota motiunea (impotriva guvernului Dancila n.r.), Orban i-a dat partidului lui Ponta subvenții…

- RESITA – Asta a spus secretarul general al Pro Romania, deputatul Ion Mocioalca, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Resita, alaturi de fostul premier Victor Ponta. Afirmatia a venit in contextul in care liderul formatiunii politice a spus ca nici la nivel central, nici la nivel local, nu…

- Victor Ponta susține ca nu va exista o alianța electorala intre Pro Romania și PSD in vederea alegerilor locale din acest an. Intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii „Dosar de politician”, liderul Pro Romania a declarat ca ar putea colabora doar cu membrii PSD care ințeleg ca este nevoie…

- "Sunt sanse reale sa nu candidez. Sansele sunt jumatate - jumatate. Poate gasim impreuna cu colegii variante mai bune. Exista colegi care mi-au cerut si public sa candidez. O sa iau o decizie impreuna cu colegii mei pana la Congres", a mentionat Ciolacu, citat de Agerpres.Ciolacu a aratat…