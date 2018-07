Stiri pe aceeasi tema

- ''Este formata din oameni, din toate instituțiile de forța și din instituțiile din Sistemul judiciar care au o legatura oculta, care au niște relații transinstituționale in afara legii pentru a gestiona o serie de abuzuri, de protecții pentru rețele plecand de la contrabanda pana la rețele mafiote…

- „Am fost tarati in noroi, fara posibilitatea de a ne apara!”. Constituția a infrant anticorupția... Laura Codruta Kovesi a declarat, luni, dupa revocarea sa din functie, ca le multumeste colegilor pentru activitatea pe care au desfasurat-o impreuna, acestia asistand, de altfel, la declaratiile publice…

- George Harabagiu, omul despre care Victor Ponta a spus ca a fost responsabilul pentru campania online a PSD-ului referitoare la Simona Halep, care a scandalizat o tara intreaga, ar fi cerut azil politic in Israel. Acesta a anuntat pe Facebook ca este dispus sa renunte la cetatenia romana, deoarece ii…

- PNL așteapta poziționarea UDMR la moțiunea din 27 iunie impotriva Guvernului Dancila. Astfel, liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, 24 iunie, la Suceava, ca a purtat discutii cu UDMR si asteapta o decizie a Uniunii in legatura cu votul la motiunea de cenzura. “UDMR a fost avertizat si de…

- Radu Banciu, despre caricatura cu Simona Halep din Charlie Hebdo. In ultima zi a Ramadanului, publicația de satira a luat pauza in a-i ironiza pe cei din lumea araba și s-a luat de romani. Adica de jucatoarea de tenis Simona Halep, triumfatoare, sambata trecuta, in turneul de tenis de la Roland Garros.…

- S-a lasat cu scandal la Romania TV, miercuri seara, in emisiunea la care a participat Victor Ponta! Aflat in studio, Ponta a avut un schimb de replici cu Sorin Roșca Stanescu, fostul senator PNL.”Sorin Roșca Stanescu: Mai multa impostura decat vad la Victor Ponta eu nu am mai vazut. Victor…

- La scurt timp dupa ce Nicolae Banicioiu a demisionat din PSD, Victor Ponta a transmis un mesaj pe o rețea de socializare. Fostul premier a scris despre Bancioiu este un mare castig pentru echipa PRO Romania. (Promotiile zilei la monitoare) „Din 2004 Nicu Banicioiu a fost alaturi de mine in cele mai…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit intr-o „Ediție speciala”, la Antena 3, despre decizia ICCJ de a-l achita pe Victor Ponta, in dosarul Rovinari-Turceni, in care DNA cerea sase ani de inchisoare.„Toata operațiunea pornita impotriva lui Victor Ponta a urmarit indepartarea…