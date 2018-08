Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca ceea ce s-a intamplat la mitingul Diasporei a fost o “actiune premeditata, provocata din partea decidentilor politici”, socotind ca vina principala apartinei ministrului de Interne, Carmen Dan, care va trebui sa raspunda pentru faptele sale. El a mentionat ca jandarmii…

- Fostul premier Victor Ponta critica numirea in fruntea unor instituții importante din Romania a unor persoane care vin din județul Teleorman, condus anterior de Liviu Dragnea, in calitate de președinte al Consiliului Județean, precizand ca in alegerea lor a contat obediența. Printre cei nominalizați…

- 'Am depus solicitarea a 112 deputati de convocare a unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor in perioada 20 - 24 august cu trei puncte pe ordinea de zi: constituirea unei comisii de ancheta parlamentara cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental desfasurat in Bucuresti…

- ”Sunt condamnabile aceste violențe care au avut loc in Piața Victoriei, dar cred ca aici putem identifica și vinovații. Sunt absolut convins ca doamna Dancila a fost trimisa in concediu, ca sa nu fie in țara pe data de 10 august. In ceea ce o privește pe doamna Carmen Dan, nu cred o secunda ca a…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca toate deciziile care au condus la violențele din Piața Victoriei au fost luate de Liviu Dragnea, cel care a trimis-o pe Viorica Dancila in concediu, iar ministrului de Interne, Carmen Dan, nu a facut decat sa urmeze ordinele venite din partea lui Dragnea.”Sunt…

- Mai multe persoane s au adunat in aceasta seara in Piata Victoriei din Bucuresti unde participa la o actiune de protest. Manifestantii sunt multumiti de sentinta primita de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC Constanta. O tara intreaga este tinuta pe ghimpi de penalul Liviu Dragnea. PSD ul a ajuns afacerea…

- Orban il acuza pe Dragnea ca a ordonat interventiile agresive ale jandarmilor din Piața Victoriei. Liderul PNL le tramsmite jandarmilor ca nu trebuie sa asculte orbeste ordinele primite de la politicieni certati cu democratia. “Cat de frica trebuie sa ii fie lui Dragnea de oameni ca sa ordone jandarmilor…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, lanseaza un atac violent la Viorica Dancila, premierul in funcție, și Carmen Dan, ministrul de Interne, ambele din Teleorman.El a afirmatca prin numirea Vioricai Dancila in functia de prim-ministru, Liviu Dragnea a compromis ideea de promovare a femeilor…