- Fostul premier Victor Ponta sustine ca ceea ce s-a intamplat la mitingul Diasporei a fost o “actiune premeditata, provocata din partea decidentilor politici”, socotind ca vina principala apartinei ministrului de Interne, Carmen Dan, care va trebui sa raspunda pentru faptele sale. El a mentionat ca jandarmii…

- La aproape 10 zile de la incidentele de la mitingul diasporei din Piata Victoriei, soldate cu sute de raniti, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vine cu explicatii asupra celor intamplate.

- Miniastrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei și șeful Jandarmeriei vor merge marți la audieri în Parlament, pentru a da explicații despre violențele din timpul protestului Diasporei din 10 august.

- Carmen Dan a precizat ca interventia jandarmilor la protestul de vineri din Piata Victoriei a fost una justificata si ca actiunile fortelor de ordine au fost un exemplu de restabilire a ordinii publice practicat in orice alt stat democratic.