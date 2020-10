Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania sustine ca masurile luate de guvern sunt haotice, nu au niciun sens, singurul scop al executivului, prin autoritatile din subordine, fiind sa se asigure ca poate organiza alegerile parlamentare. Fostul premier este convins ca, dupa scrutinul din decembrie, Romania va intra…

- Chiar daca in Parlament a fost depus un proiect pentru amanarea alegerilor parlamentare pana in martie 2021, Victor Ponta este convins ca alegerile lor avea pe loc pe 6 decembrie, asa cum a stabilit Guvernul. Liderul Pro Romania il considera vinovat pe premierul Orban pentru cresterea brusca a numarului…

- "Dar unde-i candidatul? Eu nu am intalnit asa ceva. Despre ce vorbea Orban? Despre candidatul care nu e acolo. Ii uram lui Nicusor Dan succes, desi eu nu cred ca a castigat. Premierul a anuntat cine e noul primar general al Capitalei, dar Nicusor Dan nu vrea sa se afiseze cu domnul Orban.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat, luni, ca PSD "plateste bani grei" sa se lupte cu partidul sau, sustinand ca social-democratii au reusit sa se mobilizeze doar la motiunea de cenzura prin care l-au dat jos pe fostul premier Sorin Grindeanu, iar, cand e vorba de motiunea contra PNL, "se…

- "Dincolo de calcule, cred ca prin intrarea in cursa o face pe doamna Firea favorit in a castiga itnr-un tur fiindca ia voturile lui Nicusor Dan", a precizat Ponta. Liderul Pro Romania considera ca Traian Basescu nu are simtul ridicolului sa mai candideze inca o data la Primaria Capitalei dupa…

- "Cu siguranta si domnul Iohannis si domnul Orban vor neaparat sa aiba alegeri in 27 septembrie cu orice pret. (...) S-ar putea sa piarda Primaria Generala. In tara o sa castige de unde au luat de la PSD primari. Celealte lucruri sunt bagate sub pres pentru acest obiectiv", a declarat Victor Ponta,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intenția Guvernului de a stabili un interval orar in care sa voteze batranii reprezinta o incercare de fraudare a alegerilor.Citește și: ULTIMA ORA Bucureștiul și 10 județe din țara, incluse de Germania pe lista 'zonelor de risc' ”Pas…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a trimis luni o scrisoare deschisa in care cere guvernului 98 de milioane de euro pentru ca evita blocarea conturilor Primariei. Scrisoarea ii este adresata președintelui, premierului, ministrului Finanțelor, dar și celor doi președinți ai Parlamentului.