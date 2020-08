Stiri pe aceeasi tema

- Elena Gheorghe are fața extrem de iritata, dupa ce a purtat o masca de protecție, de unica folosința, cumparata din farmacie. Artista a postat pe pagina sa de Instagram cateva fotografii, alaturi de un mesaj de atenționare pentru fani.

- Comitetul Executiv UEFA a anunțat astazi, 17 iunie, datele de disputare ale jocurilor care vor stabili ultimele 4 participante la Campionatul European din vara viitoare. Astfel, partida pe care tricolorii o au programata in semifinala play-off-ului, in Islanda, va avea loc pe 8 octombrie 2020. In cazul…

- Primaria Municipiului Targoviste anunta ca luni, 15 iunie, se va redeschide partial Complexul Turistic de Natatie (terenurile de sport, piste role si biciclete, salile de forta), cu exceptia strandului, careva fi deschis de miercuri, 17 iunie.

- Ziarul Unirea Podul de acces in Cetate, din zona parcul de joaca/Electrica, a fost reconstruit in totalitate: Lucrari in valoare de aproape 100.000 de lei Primaria Alba Iulia anunța ca lucrarile de reparații capitele la podul de acces in cetate (din zona parcul de joaca/Electrica) au fost finalizate.…

- Campionatul primei ligi de fotbal din Bulgaria, intrerupt la mijlocul lunii martie de pandemia de coronavirus, se va relua, vineri, de la ora 18.45, cu meciul Lokomotiv Plovdiv - Etar, din etapa a XXV-a. Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza Claudiu Keseru, Cosmin Moti…

- Și oamenii mari au fost mici. Iar poveștile sunt adesea adevarate lecții de viața. Intr-o zi de 1 Iunie, va invitam sa privim catre oamenii mari care au fost odata copii. Artiști, scriitori, medici, profesori și copilariile lor de demult.

- Klasychne derby se joaca duminica de la ora 17:00 intre Shakhtar Donetsk și Dynamo Kiev. Partida se joaca teoretic pe teren neutru, la Harkov, noua casa a lui Shakhtar (care a mai jucat și la Liov, dupa ce a fost nevoita sa-și abanoneze orașul și superstadionul din Donetsk, din cauza izbucnirii in 2014…

- Duminica, de la ora 16:30, Leipzig va incerca sa intrerupa seria rezultatelor consecutive de egalitate, trei la numar in acest moment, in deplasarea de la Mainz. In runda precedenta, Leipzig a remizat acasa, 1-1 cu Freiburg, bifand cel de-al cincilea egal din ultimele șapte etape. Mainz vine și ea…