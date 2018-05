Stiri pe aceeasi tema

- Mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si vizita oficiala efectuata de premierul Viorica Dancila in Israel sunt chestiuni serioase, fiind importante si delicate pentru tara noastra, a declarat, miercuri, deputatul PSD Victor Ponta, in contextul in care, in aceeasi zi, seful diplomatiei…

- Audiere a ministrului de Externe Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, este invitat astazi de la ora 15:30 la Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, pentru a fi audiat pe tema mutarii Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. PNL a…

- Comisia pentru politica externa a Camerei Deputatilor a aprobat miercuri solicitarea PNL de a-l chema la audieri pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce Executivul a decis mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.“Audierea ministrului va avea loc, cel mai probabil,…

- Vicepresedintele comisiei, liberalul Ben-Oni Ardelean, a declarat ca audierea ministrului de Externe ar urma sa aiba loc, cel mai probabil, miercurea viitoare. "Comisia de politica externa a acceptat cererea PNL de convocare a ministrului de Externe, Teodor Melescanu, in vederea explicatiilor…

- "Am decis azi in Biroul Politic National ca vom chema la audieri si vom face toate demersurile ca ministrul de Externe sa vina in fata comisiei de politica externa sau comisiilor reunite de politica externa pentru a da explicatii pe urmatoarele aspecte: vrem sa stim care este geneza acestui memorandum…

- Mutarea Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, ramane un mister, dupa ce in jurul acestui subiect s-a creat chiar și un conflict intre Președinție și Guvern. Liviu Dragnea a anunțat, joi seara, ca a fost adoptat un memorandum in acest sens in ședința Executivului. Purtatorul de…

- Afirmatia presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de joi seara in care face referiri la adoptarea de catre Guvern a unui memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentre mutarea efectiva a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim a starnit reactii in presa din Israel, dar si la nivel de…

- Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca premierul Viorica Dancila a aprobat o propunere de candidatura pentru postul de ambasador al Romaniei in Israel, insa nu o va face publica inainte de decizia presedintelui si de a primi acordul.Citeste si: Dezvaluiri INCREDIBILE…