- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a afirmat miercuri ca alegerile locale trebuie organizate in conditii de maxima siguranta, pe fondul pandemiei de coronavirus."Pozitia noastra comuna - ne-am pregatit pentru alegeri, ne ducem la aceasta batalie, pentru ca este o batalie importanta pentru…

- Asa cum strigau de nu mai puteau ca nu o sa poata fi tinute evaluarile nationale, guvernul acesta a demonstrat ca poate sa organizeze aceste evaluari in bune conditii. La fel putem sa organizam si alegerile, doar ca cerem PSD-ului sa iasa din duplicitatea discursului si sa spuna: vor sau nu vor alegeri?",…

- Vicepremierul Raluca Turcan îi contrazice pe liderii opoziției care au cerut amânarea alegerilor locale și susține ca scrutinul poate avea loc în bune condiții, la termenul stabilit - 27 septembrie.Turcan a spus, marți, la Botoșani, ca "Guvernul îsi doreste organizarea…

- Raluca Turcan a acuzat PSD de "discurs duplicitar" atunci cand vorbeste de alegerile locale din septembrie. "Alegerile pot fi organizate in bune conditii. Cine spune ca nu pot fi organizate in bune conditii, nu s-a uitat cum a fost organizat examenul de Bacalaureat sau Evaluarea Nationala.…

- Gabriela Firea a facut aceasta declarație in contextul alianțelor electorale pe care PSD dorește sa le realizeze inainte de alegerile locale și parlamentare cu Pro Romania și ALDE. Discuțiile cu formațiunile conduse de Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu au ajuns intr-un impas, spune Firea, care…

- Marcel Ciolacu, presedinte interimar PSD, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, pentru incheierea unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. „Am discutii cu domnul Tariceanu si cu domnul Victor Ponta in…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni seara, ca are discutii cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, si cu cel al Pro Romania, Victor Ponta, in vederea incheierii unei aliante intre cele trei partide la alegerile locale. "Am discutii cu domnul Tariceanu si cu…

- Liderii PSD și Pro Romania, Marcel Ciolacu și Victor Ponta, au discutat marți despre candidați comuni la alegerile locale in București. Liderul Pro Romania a transmis ȘTIRIPESURSE.RO ca nu s-a luat nicio decizie pana acum.Surse din PSD au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO ca formațiunea nu ar…