”Romanii ies cu datorii la banci din aceasta perioada, pentru ca legea pe care am votat-o in Parlamen, ca sa ii ajutam pe oameni a fost atacata de PNL, ies cu datorii la utilitați, ies cu datorii la fisc, ies fara grau, care a fost exportat, fara bușteni – care pleaca mai departe din țara și fara muncitorii care sunt trimiși in afara țarii. Așa termina romanii aceasta perioada. Sigur, domnul Orban, domnul Iohannis au sa ne spuna ca totul este foarte bine și nu ne dam noi seama.(…) Acum va fi mai rau ca in 2010”, a declarat Victor Ponta la Romania TV. Liderul Pro Romania spune ca, ”in al doilea…