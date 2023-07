Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 15 iunie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau a organizat etapa județeana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta. Avand drept obiectiv dezvoltarea si perfectionarea aptitudinilor si a deprinderilor…

- In organizarea ISU Maramureș pe Stadionul Municipal “ Viorel Mateianu” din Baia Mare s-a desfașurat etapa județeana a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența. La competiție au participat 6 echipaje, castigatoare ale intrecerilor zonale, desfașurate…

- Municipiul Moreni a fost miercuri gazda etapei județene a Concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare si private pentru situatii de urgenta. Au participat șase echipaje (1 echipaj din cadrul SVSU Aninoasa și 5 echipaje din cadrul serviciilor private pentru situații de urgența) ai caror membri…

- Lotul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Barbu Catargiu" Ialomita s-a calificat la etapa nationala a Competitiei de descarcerare si de acordare a primului ajutor calificat, clasandu-se pe locul I la proba de acordare a primului ajutor calificat, informeaza miercuri ISU Ialomita, potrivit Agerpres."Desi…

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj se mandrește cu o echipa de pompieri foarte bine pregatiți. Aceștia s-au remarcat inca odata la etapa județeana a concursului profesional al serviciilor private pentru situații de urgența, etapa care a avut loc pe stadionul din Turda. „Pompierii ????‍????Aeroportul…

- Ultima etapa zonala a concursurilor serviciilor voluntare pentru situații de urgența din județ s-a desfașurat duminica, 21 mai, in Poienile de sub Munte. In cadrul competiției, participanții s-au intrecut in doua probe: “pista cu obstacole pe 100 de metri” și “dispozitivul de interventie”. In concursul…

- Ultima etapa zonala a concursurilor serviciilor voluntare pentru situații de urgența din județ s-a desfașurat duminica, 21 mai, in Poienile de sub Munte. In cadrul competiției, participanții s-au intrecut in doua probe: “pista cu obstacole pe 100 de metri” și “dispozitivul de interventie”. In concursul…

- Concursurile serviciilor voluntare pentru situații de urgența din județ au continuat duminica, 14 mai, cu intrecerile din cadrul penultimei etape zonale, desfașurate in Mireșu Mare. In cadrul competiției, participanții s-au intrecut in doua probe: “pista cu obstacole pe 100 de metri” și “dispozitivul…