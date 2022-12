Inspectoratul pentru Situații de Urgența Banat recomanda o serie de masuri pentru a preveni apariția unor situații nedorite. Și, desigur, bradul e in prim planul ”atenției”! Sarbatorile de iarna reprezinta un moment de sarbatoare și bucurie, important pentru fiecare dintre noi. Un aspect relevant este acela de a va reaminti ca este necesar sa respectați ... The post Pompierii va recomanda o serie de masuri de prevenire a incendiilor pe timpul Sarbatorilor de Craciun appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .