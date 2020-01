Pompierii și salvatorii, dislocați în cinci raioane ale țării: Vezi motivul Pompierii și salvatorii, dislocați in cinci raioane ale țarii. Vezi motivul / Sute de pompieri, salvatori și angajati ai Inspectoratelor de Politie vor merge in perioada 3-4 ianuarie in localitațile din raioanele Calarasi, Straseni, Ialoveni, Anenii Noi si Causeni, pentru a-i informa pe oameni despre riscurile exploatarii incorecte a sobelor si a altor instalatii de incalzire. Potrivit șefului serviciului de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, acțiunile au loc in cadrul campaniei „O casa protejata, o viața salvata”, care se va desfașura pana pe 7 ianuarie.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

