Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 iulie – 02 septembrie 2023, Departamentul pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, participa cu un modul național specializat de stins incendii de padure la un program de pre-poziționare, organizat de…

- In perioada 30 iulie 02 septembrie 2023, Departamentul pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, participa cu un modul national specializat de stins incendii de padure la un program de pre pozitionare, organizat de Directia…

- Inca 50 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si unitatile subordonate vor pleca spre Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de padure, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, reunit vineri, in sistem hibrid, dupa ce a fost convocat de premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat astazi, in sistem hibrid, Comitetul Național pentru Situații de Urgența, pentru a aproba suplimentarea modulului de intervenție specializat din Romania, care sa ajute la stingerea incendiilor de padure din Republica Elena. Astfel, in cursul zilei de astazi vor pleca…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis ca inca 50 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si unitatile subordonate sa plece spre Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de padure. Potrivit unui comunicat al Guvernului, deplasarea pompierilor salvatori…

- Romania suplimenteaza efectivul de pompieri care ajuta la stingerea incendiilor de padure din Republica Elena. Inca 40 de specialisti din cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si unitatilor subordonate vor pleca spre Grecia si se vor…

- Ziua de luni, 03 iulie, s a dovedit a fi una solicitanta pentru pompieri. Astfel, in ultimele 24 de ore, au intervenit in 1.735 situatii de urgenta, cele mai numeroase dintre acestea fiind inregistrate in zona Bucuresti Ilfov si in judetele Cluj, Timis, Iasi, Mures si Constanta. Conform unui comunicat…

- 40 de pompieri și 8 autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au pornit joi spre Grecia, in cadrul unui program care are in vedere consolidarea rezilienței autoritaților elene in gestionarea incendiilor. Potrivit IGUS, pompierii romani vor fi prezenți pentru al treilea an consecutiv…