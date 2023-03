Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta amiaza, in incinta unui service auto situat pe strada Apelor, din Ploiești. A ars o stiva de paleți de plastic, pe o suprafața de aproximativ 60 de metri patrați. Pompierii din cadrul ISU Prahova au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și cu o…

- Orice suflet merita salvat! Actiune cu final fericit in urma unui incendiu la o baraca improvizata. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o baraca improvizata, pe Calea Șagului, in oras. La sosirea echipelor de intervenție la locul evenimentului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit din localitatea Suceagu, com Baciu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 2.20, iar la fața locului s-au deplasat trei autospeciale de stins incendii.…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23:55, ISU Dambovița fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in municipiul Targoviște, str. Nifon. Pentru gestionarea situației de urgența au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Targoviște cu 4 autospeciale de…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu care a cuprins in totalitate o anexa gospodareasca, ce se afla la 3 metri de casa, existand pericolul ca flacarile sa cuprinda și locuința. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara…

- Pompierii ieseni au salvat astazi mai multe lebede blocate din cauza ghetii pe un loc din judet. Astfel, echipajul de scafandri din cadrul Detasamentului 2 de Pompieri Iasi a intervenit pentru salvarea unor lebede blocate in gheata de pe lacul Dumbrava, din comuna Ciurea.

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 Oradea au acționat joi, 12 ianuarie, pe strada Calea Clujului pentru stingerea unui incendiu izbucnit, la aproximativ o ora dupa miezul nopții, in curtea unui service auto.