Pompierii mureșeni se antrenează pentru intervenții în mediul acvatic Pompierii mureșeni au desfașurat, joi, pe lacul din comuna Taureni, un antrenament cu barcile din dotarea Inspectoatului Pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș. In cadrul antrenamentului s-au prezentat barcile și completul acestora, precum și autospeciala de scafandrii. Echipele de pompieri au pus in practica procedurile de salvare din medii ostile vieții și mediu [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

