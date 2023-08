Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de proportii la un depozit de carburant și material lemnos din localitatea Eremitu, din județul Mures. O persoana a murit, iar alte trei persoane au fost ranite, fiind transportate la UPU Targu Mures. La fata locului intervin mai multe autospeciale de stingere si ambulante.

