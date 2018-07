Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de vegetatie din California de Nord s-a intensificat marti, iar pompierii se lupta cu flacarile care ameninta sute de locuinte si degaja un nor gros de fum in San Francisco Bay Area, potrivit Reuters. Incendiul ''County Fire'', care a izbucnit sambata dupa-amiaza in regiunea…

- Pompierii au raportat progrese importante in lupta cu flacarile in urma unui incendiu de vegetatie izbucnit in California de Nord, care a pus in pericol sute de cladiri si a provocat evacuarea a peste o mie de persoane, au anuntat miercuri autoritatile, citate de Reuters. Incendiul Pawnee,…

- Pompierii militari maramureseni continua si astazi lupta cu flacarile de pe varful Toroioaga, la Borsa. Incendiul a izbucnit duminica seara si a afectat 30 de hectare de padure alpina. Un elicopter a ajuns la fata locului, insa din cauza plafonului de nori prea jos, acesta nu poate fi folosit inca.

- Purtatorul de cuvant al ISU Mures, maior Cristian Virag, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca incendiul de vegetatie uscata a fost semnalat in urma cu o zi, in zona Salardului, o zona de munte greu accesibila, care este frecventata de turisti, necunoscandu-se cauza izbucnirii focului. Potrivit…

- Muntele pe care se afla cetatea lui Vlad Țepeș arde din nou! Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și un elicopter cu dispozitiv special de stingere au fost chemate sa intervina la Poenari.

- Incendiul din Parcul national Domogled-Valea Cernei a izbucnit vineri dupa amiaza. Pompierii din mai multe judete s-au dus in sprijinul colegilor caraseni, insa nici pana astazi nu au reusit sa stinga incendiul. Mai mult, noaptea trecuta, din cauza vantului, incendiul s-a extins intr-o zona imposibil…

- Un incendiu extrem de mare se extinde cu rapiditate in apropierea locului unde se desfașoara Festivalul Coachella. Pompierii se lupta cu flacarile la aproximativ zece kilometri de evenimentul muzical din SUA. Pompierii susțin ca incendiul a fost stins in proporție de doar 10% și se extinde…

- Un incendiu uriaș se extinde cu rapiditate in apropierea locului unde se desfașoara Festivalul Coachella. Pompierii se lupta cu flacarile la aproximativ 10 kilometri de evenimentul muzical din California, SUA. Potrivit The Independent , pompierii susțin ca incendiul, aflat la 9,6 kilometri de Festivalul…