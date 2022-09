Pentru a umili inca o data victimele din Colectiv și familiile indoliate, Pompierii și Primaria Sectorului 4 au deschis zeci de procese impotriva parților vatamate, in incercarea de a bloca executarea silita. In paralel, Pompierii iși cumparau tablete, laptop-uri și videoproiectoare – unelte indispensabile in misiunile lor.