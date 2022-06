Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de marți spre miercuri, in timp ce se deplasau spre județul Constanța, intr-o misiune de sprijin privind „creșterea gradului de siguranța și asigurare a climatului de ordine publica pe timpul sezonului estival”, 10 salvatori din cadrul ISU Timiș, cu o autospeciala de stingere, un autoturism…

- Salvatori in orice condiții. Un echipaj format din 10 pompieri din Timiș a intervenit, in noaptea de marți spre miercuri, la un accident petrecut chiar in fața lor, in județul Valcea. Salvatorii erau in drum spre Constanța, acolo unde vor participa la o misiune.

- Șapte milioane de copii au participat la Programul Școlar Colgate in cei 29 de ani de la debutul acestei inițiative in Romania. Realizat de Crucea Roșie Romana cu suportul Asociației Naționale de Stomatologie Pediatrica și susținut financiar de Colgate Romania, programul se adreseaza elevilor din clasele…

- De astazi, timp de 4 zile, Casa Studenților din Iași gazduiește Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte”. Vor urca pe scena formații din județele Valcea, Timiș, Sibiu, Constanța, București și Iași. Manifestarea a ajuns la a III-a ediție , iar in ultima zi a festivalului toate acțiuni se vor…

- Hidrologii au emis, miercuri, o atentionare Cod galben vizand bazinele raurilor Viseu, Iza, Somes, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis, Barzava, Caras, Jiu, Olt, Arges, Ialomita, Siret.

- Pentru prima data de cand a fost inaugurata in centrul orașului, agenția Brașov a Bancii Naționale a Romaniei va primi vizitatori cu ocazia „Zilele porților deschise”. Cu ocazia implinirii a 142 de ani de la infiintare, Banca Nationala a Romaniei (BNR) organizeaza „Zilele porților deschise la BNR”. …

- Meteorologii anunta ca, pana sambata seara, vor fi ploi si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii, iar de sambata vremea se va raci. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologica valabila de astazi pana sambata la ora 21:00. “In intervalul mentionat,…

- ANM a emis joi o avertizare meteo de ploi abundente, intensificari ale vantului si ninsori la munte. 20 de județe se vor afla sub Cod galben de ploi și vant puternic, cu rafale de 75 km/ora. De sambata, vremea se racește. Informarea meteo este in vigoare de joi ora 12.00 pana sambata ora 21.00! In cea…