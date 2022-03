Pompele funebre, un business cladit pe respect, intelegere si plierea pe nevoile clientilor "Domeniul in care activam noi este unul, probabil singurul, in care luam contact direct cu oameni aflati intr-unul dintre cele mai dificile momente ale vietii lor. Este o proba de tarie de caracter sa stii ca o persoana draga tocmai a trecut in nefiinta si sa trebuiasca sa sustii o conversatie telefonica, iar apoi fata in fata, cu reprezentantul firmei de servicii funerare, ba chiar sa si furnizezi anumite documente si sa realizezi unele actiuni. Tocmai din motivul respectiv, in calitatea noastra de profesionisti ai acestui domeniu aparte, intelegem orice reactie a clientilor, intrucat multi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

