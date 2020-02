Stiri pe aceeasi tema

- Ramane o mare ruptura intre Ileana Ciuculete și Cornel Galeș chiar și dupa moarte. Deși inițial au dorit sa le faca pomenile in aceeași zi, rudele celor doi au decis ca, pana la urma, acestea sa aiba loc separat. Au și motivat hotararea lor.

- ”Termenul de apel se intrerupe prin moartea parții care are interes sa faca apel. In acest caz se face din nou o singura comunicare a hotararii, la cel din urma domiciliu al parții, pe numele moștenirii, fara sa se arate numele și calitatea fiecarui moștenitor. Termenul de apel va incepe sa…

- Cornel Galeș a fost inmormantat alaturi de Ileana Ciuculete. Cortegiul a pornit de la Capela spre cimitirul Straulești, moment in care Viviana, iubita barbatului, a izbucnit in lacrimi. Mai mult, deși Cornel Galeș a fost desfigurat in urma accidentului, familia a decis sa țina capacul sicriului deschis.

- Fratele lui Cornel Galeș a luat o decizie șocanta care, cu siguranța, va starni uimirea tuturor. Acesta a luat o hotarare radicala chiar inainte de ceremonia de inmormantare a fratelui sau. Marian Galeș, fratele lui Cornel Galeș, nu și-a dorit sa se implice in niciun fel in ceremonia funerara, ba mai…

- Cornel Gales a recurs la un gest incredibil l scurt timp dupa decesul indragitei cantarețe de muzica populara Ileana Ciuculete. Barbatul a angajat o florarie din Capitala pentru ca, in fiecare saptamana, sa aduca la mormantul artistei trandafiri proaspeți. Mai mult, a platit o femeie care sa faca…

- "Stiu din surse sigure, de la nasa lui Cornel si a Ilenei Ciuculete, ca de repatriere se ocupa Viviana. Desi nu mai erau impreuna. Repatrierea a costat-o 3.650 de euro. A angajat o firma care sa-l aduca. A mai dat 400 de euro pentru ca Cornel se afla la morga in Valencia. Orice zi la morga se plateste.…

- Cornel Gales, sotul cantaretei Ileana Ciuculete, a murit la varsta de 57 de ani intr-un accident de masina produs in noaptea de sambata spre duminica langa orasul Valencia din Spania. Informatia a fost confirmata de Doina Belu, nasa de cununie a lui Cornel Gales si a Ilenei Ciuculete: „Cornel e mort.…

- Ileana Ciuculete s-a stins din viata in urma cu doi ani si jumatate, lasand in urma ei o familie indurerata si fani in lacrimi. Acum, un detaliu socant de pe crucea de la cimitir a regretatei artiste ne-a atras atentia.