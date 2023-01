Consumul de pește de apa dulce capturat in lacurile și raurile americane echivaleaza cu consumul timp de o luna de apa contaminata cu așa-numiții poluanți „eterni”, PFAS, potrivit unui nou studiu publicat marți. Aceste substanțe chimice au fost dezvoltate in anii 1940 pentru a rezista la apa și caldura. Acestea pot fi gasite in acoperiri […] The post Poluare ucigașa. Consumul de pește in SUA, echivalentul bautului de apa contaminata timp de o luna first appeared on Ziarul National .