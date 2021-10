Poluare pe Dunăre. Pete de combustibil întinse pe 15 kilometri lângă Călărași Incidentul a avut loc sambata dumineața și, potrivit primelor informații, poluarea ar fi fost provocata de scurgerile de combustibil dintr-o barja, relateaza News.ro . Pete de combustibil au fost observate pe luciul apei, de la kilometrul 376 la kilometrul 391, dupa cum a declarat reprezentant ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi pentru sursa citata. Potrivit acestuia ”nu este o cantitate mare, foarte vizibila, ci doar pete din mal in mal”. Substanța ar fi ajuns in apa dintr-o barja, in timp ce era curațata santina ambarcațiunii, adica acel spațiu in care este colectata apa provenita… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

