- India a inchis temporar cinci centrale pe baza de carbune din jurul capitalei New Delhi, in cadrul eforturilor de a combate poluarea atmosferica, potrivit unui ordin al unei comisii din Ministerului Mediului. Comisia pentru managementul calitatii aerului a interzis de asemenea traficul camioanelor care…

- Poluarea afecteaza tot mai mult viata si activitatea cetatenilor din capitala Indiei. Pentru a reduce ceata toxica din oras, autoritatile au inchis scolile, au suspendat activitatile in constructii, a fost interzisa circulatia autovehiculelor neesențiale, iar milioane de

- Curtea Suprema din India a dispus luni autoritatilor sa inchida birourile din capitala New Delhi si din orasele invecinate, permitand catorva milioane de angajati sa lucreze de acasa in timp ce oficialii cauta modalitati de reducere a poluarii atmosferice periculoase care a condus la inchiderea scolilor,…

- Mai mult de 8.500 de cetateni din Nepal, India si Bangladesh au depus cereri de vize pentru angajarea in Romania in ultimul an, Ambasada Romaniei din New Delhi neputand insa face fata avalansei de solicitari.