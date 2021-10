Polonia urmează să-și întărească cu până la 10.000 de militari numărul trupelor sale de la frontiera cu Belarus Ministrul polonez al apararii a anunțat luni ca Polonia își sporește numarul trupelor de la granița sa cu Belarus, cu pâna la 10000 de oameni, având în vedere ca țara sa încearca sa faca astfel fața creșterii migrației care, în opinia sa, se datoreaza guvernului de la Minsk, potrivit Rador care citeaza usnews.com.

Sute de oameni din țari precum Irak, Afganistan sau din Africa au tot încercat sa treaca zilnic frontiera în mod ilegal, astfel încât Polonia și-a întarit securitatea în zona, respingând criticile potrivit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

